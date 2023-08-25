منتجي الدواجن: 2000 جنيه تراجع في أسعار العلف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار العلف بالأسواق خلال الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، وفقا لقول الدكتور ثروت الزيني نائب اتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الذرة الصفراء تراجع إلى بين 11 ألف جنيه و12500 جنيه، حسب النوع، كما انخفض متوسط سعر طن الفول الصويا إلى 27 ألف جنيه.

وأوضح الزيني تراجع أسعار العلف زيادة الكميات المفرج عنها من العلف خلال الفترة الماضية.

وشجع انخفاض العلف خلال الفترة الحالية مربى الدواجن على إدخال دورات جديدة، حسبما ذكر الزيني.

وبحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023 تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.

وأضاف بيان الوزارة، أن الإفراج شمل 282 ألف طن ذرة بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.

ووصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023 إلى 7 ملايين طن منهم 5 ملايين طن ذرة و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي 3.3 مليار دولار.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.