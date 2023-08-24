من داخل "مطبخ سوق المال".. من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة الجديد؟

كتبت- شيرين صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من السبت المقبل، خلفا لرامي الدكاني القائم بأعمال رئاسة البورصة سابقا.

ويعتبر أحمد الشيخ أحد رجال البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، فهو ليس جديدا على سوق المال الذي لديه خبرة به لسنوات طويلة عمل بها، ولم تقف خبرات الشيخ عند سوق المال فقط فكان يتم الاستعانة بخبراته بالشركات الكبرى.

من هو أحمد الشيخ؟

شغل أحمد عبد الرحمن الشيخ منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022، قبل أن يشغل منصب رئيس البورصة حاليا.

ويمتلك الشيخ خبرة 30 عاما بسوق المال، حيث عمل بالبورصة المصرية منذ عام 1993، وتولى منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة 2018-2022 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2567 لسنة 2018.

وترأس الشيخ لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID )، وشغل منصب نائب رئيس إدارتها، وعضوا للجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها.

كان الشيخ عضوا بمجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، وعضو لجنة العضوية بها، وأيضا شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات.

وعمل أحمد الشيخ قائما بتسيير أعمال البورصة المصرية خلال شهر أغسطس الماضي، قبل تكليفه بالعمل كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتمت الاستعانة بالشيخ كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.

ولم تقف خبرات الشيخ عند سوق المال فقط، فقد تنوعت خبراته في العديد من مؤسسات سوق رأس المال في مصر حيث عمل بشركة مصر للمقاصة خلال عامي 1996 و1997، وأيضاً شغل منصب المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة 2005-2011، وبعدها عين مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة وتولى الإشراف على قطاع العضوية عام 2014، ثم الإشراف على قطاع الرقابة على التداول عام 2018.

وحصل الشيخ على بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة - من جامعة عين شمس عام 1992، وحصل على دبلوم استثمار وتمويل من جامعة عين شمس عام 1998، كما حصل على دبلوم إدارة محافظ الأوراق المالية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999.

وحصل الشيخ أيضا على دبلوم أسواق المال من الأكاديمية العربية، ونال درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص أسواق مال عام 2003