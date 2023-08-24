سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات للارتفاع، وزاد سعر جرام الذهب 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1527 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1963 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2290 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 نحو 2617 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1920 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وصعد 4.77 دولارا بنسبة 0.25%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب