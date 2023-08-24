الضرائب تحذر الممولين من التعامل مع شركات تصدر فواتير وهمية

كتب- مصطفى عيد:

قال فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرا لاكتشاف شركات تصدر فواتير وهمية، لذا تهيب المصلحة بجميع الممولين التحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات المتعاملين معها.

وحذر الضبعاني، الممولين من الوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة قانونا كواقعة تهرب ضريبي.

وطالب الضبعاني الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تصدر فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

وأضاف الضبعاني، أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات وإحالتهم للنيابة.

وأشار الضبعاني، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير بتعاملات وهمية أو تتوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح الضبعاني، أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تعلن عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

وأشار الضبعاني، إلى أن الفواتير التي تقوم ببيعها هذه الشركات، هي فواتير غير حقيقية، حيث أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني.