الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز "كريتيفا" بجامعة العريش

كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم، يستهدف بروتوكول التعاون إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" داخل جامعة العريش؛ بهدف تنمية مهارات طلاب وخريجي الجامعة وشباب محافظة شمال سيناء، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات إن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية يستهدف بناء الإنسان من خلال تنمية القدرات الرقمية للشباب وتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والعالمية؛ لافتا إلى حرصه على متابعة سير عمل العملية التدريبية والمبادرات البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

وأضاف طلعت أن وزارة الاتصالات تقوم بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة وضعتها الوزارة لنشر هذه المراكز على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم حتى الآن إنشاء 13 مركزا من هذه المراكز بالمحافظات، حيث تم افتتاح 8 مراكز حتى الآن فى كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنصورة والمنوفية والإسماعيلية والقاهرة، مع بدء التشغيل التجريبى لـ 5 مراكز جديدة في النصف الأول من 2023 في محافظات الإسكندرية والجيزة والوادي الجديد وشمال سيناء وبني سويف.

وأكد وزير التعليم العالي أن التعاون القائم بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات يمثل نموذجا في تكامل العمل الحكومي في مجال الخدمات الرقمية، وأسهم بشكل فعال في تدريب طلاب الجامعات وتأهيلهم وتزويدهم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي من المهارات الرقمية والخبرة العملية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيات الحديثة.

وبحسب البيان، تم تخصيص مساحة ألفي متر بجامعة العريش لإنشاء مقر دائم للمركز داخل جامعة العريش.

وينص البروتوكول على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإدارة وتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة العريش؛ ليكون مركزا للتدريب وتنمية الإبداع وريادة الأعمال للشباب بمحافظة شمال سيناء.

ويهدف المركز إلى توفير الخدمات التدريبية لطلاب وخريجي الجامعة والمنطقة المجاورة لإعداد كوادر تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وفقا للبيان.

كما يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة في أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفي والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات.

ويهدف كذلك إلى المساهمة في نشر الوعي والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب البيان.