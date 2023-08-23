10% زيادة في الصادرات الهندسية أول 7 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية فى أول 7 أشهر من 2023 مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة 10%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، بلغت صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من عام 2023 نحو 2.492 مليار دولار مقابل 2.271 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022.

وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا في شهر يوليو 2023 بالمقارنة بنفس الشهر 2022 بنسبة 14%، حيث بلغت 331 مليون دولار في يوليو 2023 مقابل 290 مليون دولار في يوليو 2022، بحسب البيان.

وجاءت أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى يوليو مقارنة بنفس الفترة عام 2022 هي، الكابلات حققت 52.1%، والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 54.9%، والصناعات الكهربائية و الإلكترونية حققت زيادة 46.2%، وسائل النقل حققت 66.9% وأدوات المائدة و المطبخ سجلت 2.1%، و الآلات المعدات سجلت زيادة 68.7%، ومنتجات تشغيل المعادن حققت زيادة 87.9%.

وجاءت أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها في نفس الفترة هي: أوروبا ( تركيا - فرنسا - هولندا - المجر - ألمانيا - التشيك )، وآسيا ( السعودية – الامارات - العراق- عمان )، وأفريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - تنزانيا - موريشيوس) - أسواق أخرى ( البرازيل )

وعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية أمس برنامج تدريبي مكثف في مجال الإدارة الإستراتيجية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project) وشركة ترين TRAIN - Egypt للتدريب، وفقا للبيان.

وشارك في البرنامج ممثلي الإدارة العليا ل 25 شركة من قطاع الصناعات الهندسية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول مناقشة ثلاثة موضوعات وتشمل أساليب وأدوات الادارة الاستراتيجية، وتطبيق الادارة الإستراتيجية لفتح أسواق جديدة، وإدارة الأزمات للشركات.