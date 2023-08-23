بدء حفر بئر ياقوت الاستكشافي للبترول بمنطقة امتياز في جنوب خليج السويس

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة نبتون إنرجي إيجيبت، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بدء عمليات الحفر في بئر ياقوت الاستكشافي الذي تديره، والذي يقع في منطقة امتياز شمال غرب الأمل في جنوب خليج السويس، بمصر.

وأشارت الشركة إلى أن "ياقوت" يعد أول بئر يتم تشغيله بواسطة "نبتون" في مصر.

وقالت إنه يتم تنفيذ العملية باستخدام منصة "ADM-8"، التي تديرها شركة أديس لخدمات التنقيب عن البترول، ويبلغ عمق الهدف النهائي للحفر حوالي 3600 متر.

وأضافت شركة نبتون أنها على رخصة التنقيب في امتياز شمال غرب الأمل في فبراير 2019، وحصلت على بيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد للامتياز في عام 2020.

وقالت ألكسندرا توماس، العضو المنتدب لشركة نبتون إنرجي في مصر: "يعد حفر حقل ياقوت إنجازًا مهمًا لشركة نبتون إنرجي في مصر، ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول".

وأضاف: "بعد عدة أشهر من الإعداد الدقيق، والعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة والشركاء، نحن نركز بشكل كامل على حفر هذه البئر ذات الأهمية الاستراتيجية بشكل آمن".

ويغطي امتياز شمال غرب الأمل البحري مساحة 365 كيلومترًا مربعًا، ويقع على بعد حوالي 42 كيلومترًا جنوب شرق رأس غارب و105 كيلومترات شمال غرب الغردقة.