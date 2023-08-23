إعلان

BBC

تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر

02:59 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

صرف المعاشات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر سبتمبر، يوم الجمعة الموافق مطلع الشهر المقبل، عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

ويمكن الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري.

ويتضمن المعاش الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر السادس على التوالي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كان جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن في مارس الماضي، أن قيمة الزيادة تتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

سوق مصراوى

صرف معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ماكينات الصراف الآلي البريد

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market