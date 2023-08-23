تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر
كتبت- دينا خالد:
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر سبتمبر، يوم الجمعة الموافق مطلع الشهر المقبل، عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.
ويمكن الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري.
ويتضمن المعاش الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر السادس على التوالي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كان جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن في مارس الماضي، أن قيمة الزيادة تتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.
وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.
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