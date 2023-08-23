ارتفاع البوري وانخفاض المكرونة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والكابوريا والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و78 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 175 و275 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.