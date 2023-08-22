المشاط تبحث الاستفادة من الهند بالتعاون في مبادرة حياة كريمة وبرنامج نوفي

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أجيت جوبت، سفير الهند لدى مصر، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في ضوء تكليفات وزارة التعاون الدولي برئاسة وحدة الهند بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز مختلف جوانب التعاون بين البلدين.



وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أشادت المشاط بالنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند في يناير 2023، وزيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لمصر خلال شهر يونيو الماضي.

وأشارت إلى دلالة هذه الزيارات رفيعة المستوى على رغبة الجانبين في ترفيع العلاقات للمستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأكدت المشاط اهتمام الحكومة المصرية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لملف التعاون بين الجانبين، داعية إلى استثمار تميز الهند في عدة مجالات منها صناعة الدواء، والبرمجيات، ودعم صناعة الحرف اليدوية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الفقر.

وأوضحت أن هذا الاستثمار يأتي من خلال بحث سبل التعاون مع الجانب الهندي في المستقبل القريب عبر الاشتراك في دعم مبادرة حياة كريمة، ومبادرة "أيادي مصر" للحرف اليدوية، إلى جانب دعم برنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.

وتطرقت الوزيرة إلى اجتماعات قمة العشرين لعام 2023 المزمع عقدها في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، معربة عن تطلع مصر إلى أن تشهد الاجتماعات مناقشات بناءة تقودها الهند لدعم الدول النامية في جهودها التنموية وتعزيز التمويل الميسر للعمل المناخي تماشياً مع مبادئ التمويل العادل، ودعم العلاقات المشتركة مع الجانب الهندي.

كما بحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون المشترك لبناء القدرات وزيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج ITEC، وسبل إنشاء مركز تدريب دولي هندي في مصر يمهد الطريق للتعاون الثلاثي بين مصر والهند والدول الأفريقية، ويعزز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتوسع في الأنشطة التدريبية.

ومن ناحيته أعرب السفير الهندي بالقاهرة، عن اهتمام الهند بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتطلع بلاده إلى أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون الذي سيحقق الاستفادة الكبيرة للطرفين.