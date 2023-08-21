تبدأ هذا الأسبوع.. مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الخميس 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

وبحسب ما أعلنته الوزارة في وقت سابق، تشمل فترة صرف المرتبات أيضا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 27 و28 و29 و30 أغسطس.

كانت وزارة المالية أعلنت، في بيان سابق الشهر الماضي، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

واعتادت وزارة المالية في الفترة الأخيرة الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات للشهور الثلاثة المقبلة كل ربع سنة.