هل تنخفض أسعار السكر بعد تعاقد التموين على شراء كميات من البرازيل؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الكميات التي تعاقدت وزارة التموين على شرائها من البرازيل لن تؤدي إلى انخفاض أسعار السكر في الأسواق.

وأضاف الفندي، لمصراوي، أن الارتفاع الحالي للأسعار غير مبرر، وليس له علاقة بنقص كميات السكر في الأسواق، "الكميات متوفرة في السوق والأسعار غالية".

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت خلال الأيام الماضية، تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة، وأضافت أن الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

وشهدت أسعار السكر الأبيض ارتفاعا تدريجيا خلال شهر يوليو الماضي بين 2 و6 آلاف جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها في شهر يونيو الماضي، وفقا لقول الفندي، لمصراوي في وقت سابق.

ويتراوح متوسط سعر طن السكر الأبيض حاليا بين 21 و25 ألف جنيه مقابل 19 ألف جنيه شهر يونيو الماضي، بحسب الفندي.

ووفقا لبيان وزارة التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.