خريطة الأسعار: انخفاض الحديد والأرز والفول.. والذهب يعوض خسائر الصباح

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق، كما انخفضت أسعار الأرز والفول والدقيق واللحوم الطازجة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب في مصر الارتفاع بمنتصف التعاملات ليعوض خسائره الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة

انخفاض سعر طن حديد عز بأكثر من ألف جنيه اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

110 جنيهات لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

7.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الأرز والفول والدقيق واللحوم الطازجة اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعود للارتفاع ويعوض خسارته الصباحية