سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يواصل الارتفاع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء ارتفاعه، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 40 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات، وواصل ارتفاعه بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1894 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، بزيادة 4.3 دولارا بنسبة 0.23% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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