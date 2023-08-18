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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والفول والذهب يعوض جزء من خسائره

04:00 م الجمعة 18 أغسطس 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الزيت والفول والجبن الرومي والدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وعوض سعر الذهب اليوم خسائره مع منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يعوض جزء من خسائره بمنتصف التعاملات

78 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

تراجع أسعار الزيت والفول والجبن الرومي اليوم بالأسواق

108.75 جنيه للطبق الأحمر.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

سوق مصراوى

سعر الذهب اليوم سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفكهة أسعار السمك أسعار الدواجن

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