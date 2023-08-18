بعد ارتفاعات كبيرة.. لماذا هبط سعر الذهب في السوق المحلي مجددا؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب تراجعا تدريجيا مع بداية الأسبوع الماضي وحتى اليوم الجمعة، بعدما شهدت ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي.

وكان سعر الذهب في السوق المحلي قفز بختام تعاملات السبت الماضي بأكثر من 200 جنيه للجرام الواحد، ليسجل مستويات كبيرة لم يشهدها السوق منذ أكثر من شهرين.

وسجل سعر جرام الذهب لعيار 21 بختام تعاملات السبت الماضي نحو 2450 جنيها، بزيادة أكثر من 200 جنيه للجرام، قبل أن يعاود التراجع التدريجي خلال الأيام الماضية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

لماذا تراجع سعر الذهب؟

قال نادي نجيب، إن سعر الذهب عيار 21 شهد تراجعا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري حتى منتصف تعاملات اليوم الجمعة بنحو 170 جنيها للجرام.

وأوضح نجيب تراجع الأسعار نتيجة تراجع الطلب على الشراء بالسوق المحلي، على الرغم من استقرار سعر الدولار في السوق الموازي عند 40 جنيها.

وتوقع نجيب مزيد من التراجع في سعر جرام الذهب مع بداية الأسبوع المقبل.

وكانت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي نتيجة زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، إلى جانب ارتفاع الطلب على الذهب، حسبما ذكر تجار تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في بيان سابق، إن القفزة التي شهدتها أسعار الذهب في مصر خلال اليومين الماضيين جاءت نتيجة زيادة سعر الدولار بالأسواق الموازية ليسجل نحو 40 جنيهًا.

وأضاف إمبابي أن هذا يأتي بالإضافة إلى اعتماد سوق الذهب على سعر دولار تحوطي سجل نحو 45 جنيهًا، وسط توقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.