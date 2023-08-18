ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكوسة بين 7 و9 جنيهات.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

مانجو عويس بين 25 و45 جنيها.

مانجو هندي بين 15 و27 جنيها.

مانجو زبدية بين 15 و20 جنيها.

مانجو بلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.