شعبة الأسماك تبحث تطورات التصدير للاتحاد الأوروبي

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كتبت- شيرين صلاح:

عقدت شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعها الدوري لمناقشة وعرض ملف التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان من غرفة الصناعات الغذائية اليوم الخميس، حضر الاجتماع محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعددا من أعضاء الشعبة.

وكشف هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظم الرقابة في مصر والوقوف على مدى جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الاتحاد الاوروبى للتصدير.

وأكد المنشاوي على استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية، والملف الخاص بمتطلبات الاتحاد الأوروبي اللازمة لفتح الأسواق أمام الأسماك المستزرعة المصرية.

كما أكد على أهمية قيام الشركات الأعضاء بعرض أي معوقات لديهم تواجه العملية التصديرية لبحث سبل حلها مع ممثلي الجهات المعنية والتي يتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات الدورية للشعبة.

وأفاد محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه جاري حاليا التنسيق مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الأمريكية للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الأسماك خلال شهر أكتوبر القادم للقيام بعدد من الزيارات والتدريب لعدد من المنشآت الصناعية لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشآت، وذلك وفقا للمرجعية الدولية.

ووفقا للبيان، تحتل مصر المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول إفريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، ويستهدف زيادة الإنتاجية إلي 3 مليون طن.

وبلغت صادرات مصر من الأسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار، بحسب البيان.