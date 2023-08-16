جهينة ترفع أسعار عدد من منتجات الألبان والعصائر

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة جهينة قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 20 أغسطس الجاري.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

وأشار إلى أن الشركة رفعت أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، لتباع 22 جنيها للمستهلك.

كما رفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من يوم 20 أغسطس: