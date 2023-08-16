سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للتراجع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر للتراجع بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 20 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود التراجع بحلول تعاملات المساء فاقدا جزءا من مكاسبه.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1490 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1916 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2235 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 نحو 2554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1904 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 2.01 دولارا بنسبة 0.11% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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