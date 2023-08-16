انخفاض أسعار السكر واللحوم وارتفاع الفول والجبن بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار السكر وزيت عباد الشمس واللحوم الطازجة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.19 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.77 جنيها، بارتفاع 1.3 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.05 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63 جنيه، بانخفاض 1.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.24 جنيه، بانخفاض 1.03 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.13 جنيه، بانخفاض 16 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.56 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.11 جنيه، بارتفاع 3.31 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.64 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.45 جنيه، بانخفاض 1.36 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.38 جنيه، بارتفاع 2.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.66 جنيها، بانخفاض 74 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.05 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 108.45 جنيه، بارتفاع 3.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 204.82 جنيه، بارتفاع 8.05 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.57 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.14 جنيه، بارتفاع 2.57 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 29.15 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.