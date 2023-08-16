انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك المكرونة السويسي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و77 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و95 جنيها، بانخفاض 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه.