إعلان

BBC

تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:08 ص الأربعاء 16 أغسطس 2023

أسعار الحديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34918 جنيها، بتراجع 199 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36220 جنيها، بتراجع 218 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1942 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market