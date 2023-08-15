خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد وهبوط الدواجن والمسلى.. والذهب يقلص خسائره

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق، بينما تراجعت أسعار الدواجن، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع في منتصف تعاملات اليوم بعد تراجع كبير في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

متوسط أسعار الدواجن اليوم يتراجع بأكثر من 4 جنيهات للكيلو بالأسواق

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

106 جنيهات لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

البلطي يواصل الارتفاع.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار زيت الذرة والمسلى وارتفاع السكر والجبن بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات