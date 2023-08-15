الضرائب: على الشركات تسجيل كل الفروع التابعة لها لدى المأموريات

كتب- مصطفى عيد:

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بضرورة تسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة "تسجيل فرع" لكل فرع تابع لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم، قال الضباعني إن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وأكد ضرورة إسراع هذه المنشآت في تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مشيرا إلى ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي، وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.

وأوضح أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وقال الضباعني إن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.