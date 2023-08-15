غرفة الحبوب: توريد المكرونة لوزارة التموين بأسعار مخفضة 40% عن الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استمرار توريد المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وذلك في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة 40% عن التي تطرح بالأسواق.

وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يتم توريد ما يقرب من 22 ألف طن مكرونة شهريا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة تقرب من 40% مقارنة بالسعر الذي تطرح به في الأسواق.

وذكر السلاموني، أنه يتم طرح كيس المكرونة وزن 400 جرام بسعر 675 قرشا، في حين يتراوح سعره في سوق التجزئة بين 10.5 جنيه و 12 جنيها.

وأضاف السلاموني، أنه يتم التنسيق والتعاون المتبادل مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن وقطاع السلع التموينية " والشركات العامة والمصرية للجملة بوزارة التموين تحت مظلة "المنظومة التموينية "، حيث أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن " القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه إلى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين.

ولفت إلى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية، وأن الغرفة مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة خاصة وأن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على بطاقات التموين طوال الوقت بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأكد على أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب، أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.