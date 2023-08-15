البلطي يواصل الارتفاع.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار سمك المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل واصلت أسعار السمك البلطي ارتفاعها وذلك بعد زيادة 11 جنيها في الكيلو أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و75 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.