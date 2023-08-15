انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البصل والفلفل الرومي والمانجو الهندي والزبدية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و27 جنيها، بانخفاض جنيهين.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيه، بانخفاض جنيهين.

المانجو السكري بين 15 و23 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.