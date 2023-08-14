هبطت 170 جنيها في يومين.. لماذا انخفضت أسعار الذهب بمصر بعد قفزة مفاجئة؟

كتبت- دينا خالد:

شهد سعر الذهب في السوق المحلي، هبوطا حادا بنحو 170 جنيها للجرام خلال آخر يومين، وهو ما جاء بعد قفزة كبيرة شهدها خلال اليومين السابقين عليهما بقيمة وصلت إلى حدود 275 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 2280 جنيها للعيار 21 بتعاملات مساء اليوم، مقابل 2450 جنيها للجرام يوم السبت الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن السبب وراء عودة أسعار الذهب إلى لانخفاض، هو العرض والطلب، فعندما ارتفع السعر بشكل كبير ومفاجئ شجع ذلك بعض المستهلكين على بيع ما بحوزتهم من الذهب وهو ما رفع المعروض مرة أخرى.

وأضاف نجيب أنه مع استمرار انخفاض الذهب تزيد عمليات البيع أكثر، وذلك خوفا من عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل ارتفاعها.

وأشار إلى أن أسعار الذهب ظلت مستقرة عن مستوى 2150 جنيها و2200 جنيها للجرام عيار 21 خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، تراجع سعر الذهب عيار 18 بتعاملات مساء اليوم إلى 1954 جنيها للجرام، وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.