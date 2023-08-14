"إرادة" و"بوسطة" تطلقان خدمة لتمويل المتاجر الإلكترونية الصغيرة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركتا "إرادة" و"بوسطة" تعاونهما لإطلاق خدمة "بوسطة كابيتال" بهدف دعم وتمويل وتمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة بطريقة سهلة وسريعة معتمدة على التكنولوجيا المالية، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركتين اليوم الاثنين.

وذكر البيان أن التعاون بين الشركتين يعتبر المبادرة الأولى من نوعها في مصر، والتي تهدف إلى دعم أصحاب المتاجر الإلكترونية من خلال توفير التمويل المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، حيث يتيح هذا التمويل تطوير مشروعاتهم وزيادة حجم المبيعات والأرباح، مما يُسهم بشكل كبير في نمو القطاع التجاري الإلكتروني في مصر.

وأشار البيان إلى أن خدمة "بوسطة كابيتال" تتميز بتوفير تمويل سريع وفعّال بدون الحاجة إلى مواجهة إجراءات معقدة، حيث يتطلب التمويل بعض المتطلبات الورقية الخاصة بحجم الأعمال، كما يمكن لعميل شركة "بوسطة" طلب تمويل جديد وبقيمة أعلى بمجرد سداد التمويل الأول بنجاح، ما يوفر له سلاسة في التمويل ومرونة ودعما مستمرا لنمو أعماله.

وأكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حرص الشركة على التعاون مع الشركات المختلفة لتوفير التمويل المناسب المبتكر لهؤلاء الشباب الواعد وأصحاب الأفكار والمشروعات متماشيا مع سياسة الدولة لخلق فرص عمل و دخل لهم، وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى تواجد الشركة حاليا في 15 محافظة من خلال 48 فرعا، بخلاف القنوات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء بسلاسة ويسر.

وقال محمد عزت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بوسطة، إن شركتي "إرادة" و"بوسطة" تستهدفان تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال دعم الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في مصر في تقديم حل متكامل ومبتكر لأصحاب المتاجر الإلكترونية والشباب المصريين، بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق النجاح في مجال الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي.