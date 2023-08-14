اليوم آخر مهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل تحويل الخطوط للاستقبال

كتب- علاء حجاج:

اليوم الاثنين 14 أغسطس هو آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2023، وذلك بحسب المهلة المحددة من الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، وذلك قبل تحويل الخط إلى نظام الاستقبال.

وتحاسب فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو العملاء عن استخدام أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى اليوم 14 من شهر أغسطس، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من شهر سبتمبر، على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الرقم المختصر (19777) وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

ويمكن سداد فاتورة الخط الأرضي بعدة طرق مختلفة، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني، أو المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.

كانت الشركة المصرية للاتصالات انتهت من تحويل أكثر من 4 ملايين عميل من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من نظام الفاتورة ربع السنوية.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل عملاء التليفون الأرضي تدريجيا من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المسبق خلال الشهور الأخيرة، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام الجديد على جميع العملاء إجباريا.