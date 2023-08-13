لأول مرة.. سماعة بلوتوث صناعة مصرية

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كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة انفينيكس للإلكترونيات الاستهلاكية، إنتاج أول سماعة بلوتوث في السوق المصري "XE22" تحت شعار "صنع في مصر"، والتي تتوافر حالياً عبر منصة نون للتجارة الإلكترونية.

وقالت انفينيكس، في بيان لها اليوم الأحد، إنها مستمرة في توطين صناعة الإلكترونيات في مصر في ظل توجه الدولة والمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، ولتقليل فاتورة الاستيراد دعماً لجهود الدولة في توفير النقد الأجنبي وتوطين الصناعة.

وكشفت عن أن إنتاج السماعة الجديدة يتم على خط إنتاج جديد للشركة بمصنع في منطقة العين السخنة، ويستهدف إنتاج العديد من إكسسوارات المحمول خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت انفينيكس أنها تستثمر في العنصر البشري المصري (العامل المصري)، من خلال تدريبه وتأهيله وثقل مهاراته في مجال صناعة الإلكترونيات، مؤكدة أن كل العاملين بالمصنع من الشباب المصري.