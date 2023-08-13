خريطة الأسعار: زيادة الحديد وانخفاض اللحوم والدواجن.. والذهب يقلص تراجعه

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، بينما تراجعت أسعار الدواجن والفول واللحوم والجبن وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، بينما شهد سعر الذهب تراجعا كبيرا في الصباح بعد قفزة كبيرة أمس، قبل أن يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات مقلصا هذا الانخفاض.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد في المزرعة

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفول واللحوم والجبن والمسلى في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يستأنف الصعود بمنتصف التعاملات بعد تراجع كبير