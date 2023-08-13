سعر الذهب اليوم في مصر يستأنف الصعود بمنتصف التعاملات بعد تراجع كبير

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

كان سعر الذهب هبط في بداية التعاملات بنحو 90 جنيها للجرام مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، وذلك بعد قفزة كبيرة بلغت قيمتها نحو 250 جنيها خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1587 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2039 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2380 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1914 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بزيادة 1.28 دولارا بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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