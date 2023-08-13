خطوات التأسيس الإلكتروني للشركات بعد إطلاق الخدمة بهيئة الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسبوع الماضي، خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات، وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجراءات تأسيس أول شركة بهذه الطريقة الجديدة.

وقالت الهيئة إن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى التيسير على المستثمرين، حيث يستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس، وسداد كافة الرسوم والتوقيع إلكترونيا على مستندات التأسيس عبر البوابة الإلكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد.

خطوات التأسيس الإلكتروني للشركات

ويرصد مصراوي في السطور التالية خطوات التأسيس الإلكتروني للشركات على بوابة هيئة الاستثمار، بحسب ما أعلنته الهيئة مؤخرا:

1- التسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة: (اضغط هنا).

2- اختيار الشكل القانوني المناسب واستعراض الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس.

3- ملء بيانات الشركة (اسم الشركة - المساهمين - النشاط - الموقع - مجلس الإدارة)، وتحميل المستندات المطلوبة وإرسال الطلب للمراجعة، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم والإشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني.

4- سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة في أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم,

5- توقيع المستخدم إلكترونيا على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة باستخدام التوقيع الإلكتروني من خلال البوابة.

6- توقيع المستخدم إلكترونيا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني.

7- تتولى الهيئة إنهاء باقي إجراءات التأسيس نياية عن العميل (تصديق نقابة المحامين - موافقة هيئة الرقابة المالية - الاتحاد العام للغرف التجارية - القيد بالسجل التجاري - استخراج البطاقة الضريبية - فتح الملف التأميني) وتسليم المخرجات بالبريد.

طريقتان لاستخراج التوقيع الإلكتروني للمستثمر

يمكن للمستثمر استخراج توقيع إلكتروني من خلال إحدى شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر المواقع الإلكترونية لها:

1- شركة إيجيبت تراست.

2- شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.