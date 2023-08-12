بعد قفزته 275 جنيها خلال يومين.. هل يستمر سعر الذهب بمصر في الصعود؟

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب للارتفاع مجددا في السوق المحلي، حيث قفز بنحو 275 جنيها للجرام خلال يومين ليسجل 2450 جنيها للجرام عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم، مقابل 2175 جنيها للجرام يوم الخميس الماضي.

وتوقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن تستمر أسعار الذهب في الصعود الأيام المقبلة، في حالة زيادة الطلب على الذهب، بحسب ما قاله لمصراوي.

لكن نجيب توقع ارتفاع الأسعار على مدى أطول خلال الشهور المقبلة لتعود إلى مستوى 2800 جنيه أو قد تكسره إلى حدود 3000 جنيه للجرام عيار 21.

ويرى هاني ميلاد أنه من الصعب توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لكن في حالة استمرار موجة زيادة الطلب الحادثة في الوقت الحالي ونقص المعروض فمن المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام المقبلة.

وأشار ميلاد إلى أن المتحكم في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية هو العرض والطلب خاصة مع استقرار أسعار الصرف وعدم تحركات الأسعار العالمية بشكل كبير، حيث سترتفع الأسعار مع زيادة الطلب وتنخفض مع تراجع الطلب.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد نقصا في المعروض من الذهب، فكان سعر الذهب عند 2150 جنيها للجرام عيار 21 سعرا مثاليا للشراء وهو ما رفع إقبال المستهلكين على شرائه، مما أدى لنقص الكميات الموجودة بالسوق المحلي ودفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا.