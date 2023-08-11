ارتفاع الأرز والفول وتراجع الزيت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسائب والفول السائب و والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

بينما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، والمسلي الصناعي، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.95 جنيه بزيادة 1.25 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.49 جنيها، بانخفاض 36 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.78 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:62.1 جنيه، بانخفاض 3.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.46 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.01 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.79 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.09 جنيه، بانخفاض 2.03 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.63 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.71 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 87 جنيها، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.56 جنيه، بارتفاع 1.49 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.26 جنيه، بارتفاع 1.15 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 99.12 جنيه، بارتفاع 5.11 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:185.32 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

لتر اللبن السائب: 20.26 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.68 جنيه، بانخفاض 1.59 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.65 جنيه، بانخفاض 3 قروش.