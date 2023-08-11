قفز 40 جنيها في يومين.. لماذا صعد سعر الذهب في السوق المحلي؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية منذ تعاملات مساء أمس حتى اليوم الجمعة، وزاد سعر الجرام 40 جنيها خلال اليومين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووفقا لقول نجيب، فإن سعر جرام الذهب ارتفع اليوم الجمعة بحلول تعاملات المساء إلى 2200 جنيه مقابل 2160 جنيها خلال منتصف تعاملات أمس الخميس، بزيادة 40 جنيها للجرام.

لماذا صعد سعر الذهب؟

أرجع نجيب ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي إلى زيادة الإقبال على الشراء من قبل الزبائن منذ أمس الخميس.

وأوضح نجيب أن الإقبال كان على شراء السبائك الذهبية والمشغولات، مشيرا إلى أن سعر الجرام مناسب جدا للاستثمار خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي دفع الزبائن إلى شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتوقع نجيب مزيد من الزيادة في سعر الجرام خلال الأيام المقبلة، خاصة مع حركة نشاط حركة الشراء حاليا.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبا خلال الفترة الماضية، مع تراجع كبير في حركة البيع والشراء بمحلات الصاغة، حسبما ذكر نجيب.