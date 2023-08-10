..قفزة كبيرة لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 15 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط جنيها واحدا في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بقيمة 4 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 2486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17408 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1923 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 8.7 دولارا بنسبة 0.36% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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