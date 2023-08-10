هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 17710 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 48.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 17.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 17763 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.