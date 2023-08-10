إعلان

BBC

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:11 م الخميس 10 أغسطس 2023

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 17710 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 48.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 17.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 17763 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سوق مصراوى

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات المستثمرين الأسهم الصغيرة هبوط جماعي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 10 أغسطس
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market