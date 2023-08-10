تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 17726 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.05%، بينما تراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 17763 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.