تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 17726 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.05%، بينما تراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.02%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 17763 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
سوق مصراوى
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