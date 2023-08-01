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6 جنيهات زيادة بسعر كيلو اللبن خلال شهر.. وشعبة البقالة توضح السبب

03:32 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

سعر كيلو اللبن

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كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللبن الجاموسي الطبيعي السائب ارتفعت في الأسواق خلال آخر شهر بنحو 6 جنيهات في الكيلو.

وأوضح المنوفي أن اللبن الجاموسي هو النوع الذي يستخدم للشرب، أما اللبن البقري فهو يستخدم لصناعة الجبن والزبد.

وأضاف أن سعر اللبن الجاموسي يتراوح اليوم في الأسواق بين 26 و28 جنيها، مقابل 20 و22 جنيها للكيلو قبل شهر.

وأرجع المنوفي ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من اللبن خلال فصل الصيف.

وأشار إلى استقرار أسعار اللبن البقري والجبن خلال الفترة الحالية.

سوق مصراوى

سعر كيلو اللبن حازم المنوفي البقالة اللبن الجاموسي

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