خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وارتفاع الذهب والبيض يستقر

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وارتفعت أسعار البطاطس والبصل والسمك البوري والمكرونة في سوق العبور، كما ارتفع سعر الذهب، فيما استقرت أسعار البيض.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الأحد في المزرعة

تراجع أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض السكر والمكرونة المعبأة وارتفاع الجبن واللحوم في الأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات