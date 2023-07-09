البورصة تهوي 3.2% مع نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.2 % إلى مستوى 17947 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 6.9%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 6.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.98 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 23.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.6% إلى مستوى 17102 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.