المصرية للاتصالات: تحويل 4 ملايين عميل تليفون أرضي لنظام الدفع المسبق

كتب- علاء حجاج:

انتهت الشركة المصرية للاتصالات من تحويل 4 ملايين عميل من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من نظام الفاتورة ربع السنوية، وذلك بحسب مصادر بالشركة.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل عملاء التليفون الأرضي تدريجيا من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المسبق خلال الشهور الأخيرة، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام الجديد على جميع العملاء إجباريا، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي في بداية مايو الماضي.

وقال محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، في مداخلة مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر بدايات الشهر الماضي، إنه تم إرسال رسائل لنحو 2 مليون عميل لإعلامهم بتحويلهم إلى النظام المدفوع مقدما للخط الأرضي بالفعل من أصل 11 مليون عميل.

وأضاف أن هؤلاء العملاء يدفعون 60 جنيها مسبقا والتي تتيح باقة عندما تنتهي يمكنه الشحن بباقات إضافية يستطيع اختيارها وبالتالي التحكم في استهلاكه.

وتراجع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5.5% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير، حيث بلغ عدد مشتركي خدمة الهاتف الثابت 11.68 مليون مشترك في مارس مقابل 12.36 مليون مشترك في فبراير الماضي، وذلك بحسب تقرير سابق لوزارة الاتصالات.

وذكرت المصادر لمصراوي، أنه بعد الانتهاء من نقل العملاء على النظام الجديد، سيكون العملاء على سيستم تشغيل واحد، وهو ما سيدعم توجه الشركة لتقديم منتجات متكاملة، على سبيل المثال "يمكن للعملاء تحويل جيجابايت من الأرضي لإنترنت الموبايل، والعكس".

وتوقعت المصادر الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة بحلول العام المقبل 2024.

وقالت المصرية للاتصالات، عبر الموقع الرسمي لها، إن نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد.

وأضافت أنه من خلال هذا النظام يتم توضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.