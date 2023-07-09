الضرائب: لم نعتمد أي شركات وسيطة لإرسال الفواتير الإلكترونية سوى إيتاكس



كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تعتمد أي برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة إيتاكس "E-Tax" فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم 337 لسنة 2022.

وأوضح الضباعني الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware والـ ERP system حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة "middle ware" هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أما الـ ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول، ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو إجراء مصرح به، ويعد إحدى وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقا للضباعني.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أي كيانات غير معتمدة، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويا يُعد مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد.