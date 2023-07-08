طلعت: الانتهاء من ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية بقرى حياة كريمة بالمنوفية

كتب - علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في إطار مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة بالمنوفية تم الانتهاء من ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالي 81 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية، كما تم انشاء 47 برج محمول جديدا من مستهدف 85 برج محمول؛ فضلا عن رفع كفاءة 28 برج محمول لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وخلال زيارته المنوفية، تفقد وزير الاتصالات مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية لتوفير التدريب التقنى وتنمية المهارات التكنولوجية لطلبة وخريجي الجامعة، والشباب من محافظة المنوفية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وكذلك تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية من أجل زيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز إلى 30 مركزا بحيث يكون في كل محافظة مركز للإبداع من أجل إعداد كوادر رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة في أماكنهم واحتضان الأفكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

وأشار طلعت إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية تستهدف تحفيز الفكر الخلاق ودعم الإبداع التكنولوجي والشركات الناشئة.

وذكر أن الهدف من إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل جامعة المنوفية هو تحقيق التواصل والتشبيك بين الطلبة والخريجين وأساتذة الجامعة؛ موضحا أن البرامج المقدمة داخل مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" لا تقتصر فقط على خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكنها تستهدف الشباب من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية.

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أنشطة المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية المنوفية والبرامج التدريبية التي يتيحها لأبناء المحافظة، والتي شملت ورش عمل وبرامج متخصصة في عدة مجالات من أبرزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، والأنظمة المدمجة، حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المعهد بمحافظة المنوفية قرابة 10500 شاب.