أكبر 5 دول عربية جذبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022 (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير صادر مؤخرا عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن حصول مصر على المركز الثاني بين أكبر الدول العربية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022.

ويأتي ذلك بعد أن تصدرت الإمارات القائمة بقيمة تقترب من ضعف ما جذبته مصر من تدفقات خلال العام الماضي وذلك رغم الارتفاع الكبير في هذه التدفقات إلى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وبحسب التقرير، شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف لتصل إلى نحو 11.4 مليار دولار مع زيادة تدفقات صفقات الاندماج والاستحواذ.

وسجلت مصر زيادة بنسبة 122.6% في قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في عام 2021 عندما وصلت إلى نحو 5.1 مليار دولار، وفقا لبيانات التقرير.

وتصدرت مصر الدول الأفريقية الأكثر جذبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، وجاءت بعدها جنوب أفريقيا بقيمة تدفقات نحو 9.1 مليار دولار، وذلك بعد أن تراجعت من نحو 40.9 مليار دولار في عام 2021.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أكبر 5 دول عربية جذبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، بحسب بيانات تقرير الأونكتاد.