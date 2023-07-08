وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الفايبر بقرية شما بالمنوفية
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كتب- علاء حجاج:
افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، أعمال تطوير البنية التحتية التكنولوجية بقرية شما بالمنوفية.
وخلال جولة لوزير الاتصالات بالقرية، حضرها مصراوي، تم إمداد القرية بكابلات فايبر تمنح للمستخدمين سرعات إنترنت عالية تصل إلى 100 ميجابت في الثانية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وطورت الشركة المصرية للاتصالات 8 كبائن للكابلات الفايبر بقرية شما بطاقة أكثر من 5 آلاف عميل.
ويرافق محافظ المنوفية، وزير الاتصالات في الجولة التي يجريها لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بقرى المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة.
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