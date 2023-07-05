سر ارتفاع عجز الميزان التجاري لأول مرة في 4 أشهر خلال أبريل (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر أبريل بنسبة 23.8% لأول مرة خلال العام الجاري، مقارنة بذات الشهر في عام 2022، بحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الجهاز، فإن قيمة عجز الميزان التجاري سجلت خلال شهر أبريل الماضي نحو 2.33 مليار دولار مقارنة بـ 1.89 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ارتفاع عجز الميزان خلال أبريل الماضي إلى تراجع الصادرات بشكل كبير، ورغم تراجع الواردات على أساس سنوي.

وعجز أو فائض الميزان التجاري يحدد على حسب الفرق في بين قيمة الصادرات والواردات.

ويوضح مصراوي في الجرافات التالية تطور قيمة عجز الميزان التجاري منذ بداية العام وحتى شهر أبريل الماضي –آخر بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأيضا تطور أداء الصادرات والواردات خلال ذات الفترة:

سجل عجز الميزان التجاري أكبر نسبة تراجع خلال أول 4 أشهر من عام 2023 في فبراير إلى 94.8%، ليسجل 210 مليار دولار مقابل 4.06 مليار دولار في فبراير 2022.

شهد شهر فبراير أقل قيمة صادرات مصر خلال 4 أشهر من عام 2023 في فبراير بنسبة 22%، لتبلغ 3.440 مليار دولار مقابل 4.420 مليار دولار في فبراير 2022.

وفي مارس الماضي شهد حجم الواردات إلى مصر أقل قيمة في مارس 2023 بنسبة 41%، لتسجل 5.710 مليار دولار مقابل 9.610 مليار دولار في مارس 2022.